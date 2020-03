8 marzo: diritti in prima linea

La concessione del terreno da parte del Comune di Civitavecchia all’ associazione cattolica è stato per voi un campanello d’allarme sulla messa in discussione della legge 194/78, perché?

Questa legge, di fatto, mette al centro la donna e la sua libera scelta. Il legislatore, inoltre, segnò il limite di 12 settimane come limite per poter interrompere volontariamente la gravidanza, dovendo in qualche modo segnare un confine scientifico al passaggio da embrione a feto. Se qualcuno decide di dare la soggettività giuridica a gli embrioni e ai feti sotto ad una certa età gestazionale, di fatto, criminalizza tutte le donne che decidono di abortire volontariamente.

La legge, conosciuta come la legge che legalizza l’aborto in Italia, in realtà è la legge della maternità consapevole che ha permesso a tutte le generazioni di donne di vivere la propria capacità riproduttiva autodeterminandosi.

Soprattutto lo stereotipo legato alla maternità, del destino della donna volto solo alla riproduzione. Coraggio, perché Messina conquista è per sempre, per le donne, e la legge 194/78 è sempre stata oggetto di attacchi.

Noi siamo rappresentative di tante donne e diverse generazioni di donne che, a vario titolo, hanno dedicato la loro vita alla salvaguardia dei diritti delle donne. Ricordiamoci per un secondo cosa significa l’aborto prima della 194. Donne costrette alla clandestinità e spesso, alla morte. Morti per auto procurati aborti o morti sui tavoli delle mammane o aborti clandestini nelle cliniche private dei primari timorati di Dio in pubblico.

L’aborto, quindi, fa parte della storia delle donne dall’alba dei tempi e noi lo sappiamo bene. Ecco perché solidarizziamo con le donne che possono anche scegliere di inumare il prodotto del loro aborto, così come prevede la legge. Ma che lo faccia l’istituzione pubblica, laica e sicura. Come parte della presa in carica della donna che abortisce, non una associazione confessionale. Non credo che ci sia niente si estremista in questo.

Cosa chiedete sia alla Asl che al Comune di Civitavecchia ?

Alla ASL RM4 chiediamo che non proceda più nella manifestazione di interesse per la ricerca di associazioni che possano svolgere il Servizio di inumazione feti non fosse altro perché, su ammissione della stessa Asl, nessuna donna ha mai richiesto di inumare. Quindi è un servizio che adesso ha costi zero.