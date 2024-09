Via XVI settembre, Fasoli: ” Ci rendiamo sin da subito disponibili per incontrare il Comitato dei cittadini”

CIVITAVECCHIA – “Comprendiamo le problematiche degli inquilini di via XVI Settembre e ci rendiamo, sin da subito, disponibili per incontrare il Comitato dei cittadini con l’unico obiettivo di trovare soluzioni che possano alleviare i disagi che si sono purtroppo venuti a creare in questi anni.

L’obiettivo dell’attuale governace di questa Ater è quello di riuscire quanto prima a porre fine ad una spiacevole fase di stallo sull’intervento PNRR di demolizione e ricostruzione a via XVI Settembre soprattutto in considerazione del fatto che, e ne siamo ben consapevoli, a farne le spese in primo luogo sono le famiglie coinvolte. Per questo motivo chiediamo al Comitato inquilini un incontro per valutare tutte le eventuali possibilità per migliorare le loro condizioni, con la promessa che faremo il possibile per alleviare i disagi.

Chiediamo anche alla nuova amministrazione comunale di agevolare questo percorso senza

attendere la decisione del Tar, prevista per dicembre, sul ricorso pendente andando, intanto, a mettere a disposizione l’area su cui non sembra gravare alcuna sospensiva.

Quello di via XVI Settembre è un progetto che questa nuova gestione dell’Ater si è trovata a dover portare avanti con tutte le criticità di un intervento piuttosto ambizioso e di difficile

realizzazione, in considerazione anche delle tempistiche stringenti dettate dal PNRR, ma che stiamo cercando di far arrivare a dama in ogni modo possibile. Se nelle prossime settimane non riusciremo a trovare una soluzione di continuità cambieremo linea, valutando anche insieme all’amministrazione eventuali alternative.

La volontà di questa Ater resta, e sempre resterà, quella di fare il bene dei cittadini instaurando la massima collaborazione e sinergia con enti e realtà coinvolte”. Così la nota del Commissario Straordinario dell’Ater di Civitavecchia, Massimiliano Fasoli