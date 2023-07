USB: ” proficuo intervento di CSP e Polizia Locale alla stazione di Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – “In attesa che si risolvano al più presto tutte le criticità riguardanti la viabilità che abbiamo segnalato agli organi competenti nei mesi scorsi, come organizzazione sindacale intendiamo ringraziare pubblicamente i responsabili di CSP e il comando della Polizia Locale per il proficuo, prezioso ed efficace lavoro svolto durante l’iter tecnico-amministrativo relativo alla messa in sicurezza degli stalli nel piazzale antistante la stazione di Civitavecchia.

Infatti, in un contesto come quello del piazzale della stazione, frequentato ogni giorno da migliaia di pendolari e di croceristi e spesso congestionato dalla simultanea presenza di tanti bus e di tante navette di collegamento con il porto, era assolutamente indispensabile intervenire rapidamente al fine di razionalizzare la viabilità dell’area migliorando così le condizioni di sicurezza di pedoni e lavoratori.

Avendo rappresentato più volte e in più sedi questa difficile situazione non possiamo che ritenerci soddisfatti per quella che consideriamo davvero un’ottima iniziativa. Allo stesso tempo non possiamo fare a meno di auspicare che il comune convochi quanto prima un tavolo tecnico in cui amministrazione, aziende del TPL e rappresentanti sindacali possano confrontarsi su nuovi eventuali progetti legati alla viabilità e alla sicurezza stradale dei lavoratori e dei cittadini utenti”

USB Civitavecchia