Sospensione flusso idrico in alcune zone di Civitavecchia il 28 febbraio

CIVITAVECCHIA – Acea Ato 2, gestore del servizio idrico, ha comunicato che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia, il giorno 28/02/2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone: • Via Paolo Vidau • Largo Acquaroni • Via Pietro Nenni • Via Raffaele Sanzio • Via Rodolfo Morandi • Via Adige • Via Camillo Prampolini • Viale Guido Baccelli • Via Borgo Odescalchi • Via Aurelia Sud • Via Alessandro Pertini • Viale Alcide De Gasperi • Via Lazio • Via Toscana • Quartiere San Giordano • Quartiere Campo dell’Oro Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio nei seguenti punti: • Via Adige – fronte IC Ennio Galice – plesso “Carlo Collodi” • Via Toscana angolo Viale Alcide De Gasperi • Via San Giordano angolo Via Verbene • Via dei Girasoli – fronte casetta dell’acqua ATO2.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde