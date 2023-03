Sabato 25 e domenica 26 torna “Terme in Fiore”

CIVITAVECCHIA – La Pro Loco di Civitavecchia e Orion Labs s.r.l.s, in collaborazione con Clorofilla Magazine e la Sezione Fidapa BPW Italy di Civitavecchia, con il patrocinio morale del Comune di Civitavecchia, della Fondazione Ca.Ri.Civ. e della Università della Tuscia ha organizzato la XI edizione di “Terme in Fiore”. L’esposizione florovivaistica si svolgerà nello splendido scenario delle Terme Taurine nei giorni 25 e 26 Marzo prossimi e vedrà la partecipazione di numerosi operatori del settore.

Saranno presenti oltre 50 espositori, i veri protagonisti di Terme in Fiore, tra cui l’eccellenza dei florovivaisti, provenienti da tutta Italia, isole comprese, che si stanno preparando da settimane per questo evento garantendo uno spettacolo di colori e profumi, dove poter fare acquisti unici.

Un luogo di incontro tra appassionati, hobbisti e professionisti del verde, dove anche semplici visitatori potranno godere alla vista di piante rare e particolari, difficilmente reperibili sul mercato, alcune delle quali presentate per la prima volta tra le antiche rovine dell’Imperatore Traiano. La competenza dei florovivaisti sarà a disposizione di tutti i visitatori con consigli sulle piante da acquistare, sul come mantenerle in salute e renderle vigorose.

A cornice della manifestazione un intenso programma per i due giorni che prevede 4 conferenze da non perdere:

Sabato 25: “Economia circolare un modello economico per la sostenibilità e la crescita” a cura del Professore ordinario di Technology and Management of Production Università della Tuscia Polo di Civitavecchia, Enrico Maria Mosconi; “La coltivazione delle orchidee botaniche: imparare dalla natura” a cura del già Rettore e Professore Ordinario di Fisiologia Vegetale dell’Università Sant’Anna di Pisa, Pierdomenico Perata; “Passiflora un mondo tutto da scoprire. Coltivazione, cura, profumi e segreti del Fiore della Passione” a cura di Santino e Paolo D’Aleo produttori di più di 150 tipi di passiflore.

Domenica 26: “Fiori recisi: una lunga storia del nostro territorio” a cura di Giovanni Seri storico floricoltore e socio Coldiretti.