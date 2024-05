Progetto ” Insieme per la Vita” con l’impegno del Dott. Fava in Togo

CIVITAVECCHIA – Continua l’impegno del Rotary Club Civitavecchia “VTT Insieme per la Vita” che vede impegnato il Dottor Sebastiano Fava, Rotariano e Oculista della UOSD Oculistica dell’ASL Roma4, insieme ad altri professionisti, come team leder del progetto dedicato alla popolazione africana. Il Dottor Fava ha nuovamente messo a disposizione la sua professionalità al servizio dei colleghi del Togo così da permettere a oculisti locali e al personale infermieristico l’accesso alle nuove tecniche di estrazione della cataratta. A questo si è aggiunta l’attività ostetrica ginecologia e pediatrica.

In questa settimana nel villaggio di Momé Kathiohe – Afagnan – Togo presso le Suore Hospitalieres des Nostre Dame de Compassiones, accolto dai rotariani del Club Lomè, il Dr Fava sta svolgendo numerosi interventi di cataratta a persone bisognose che altrimenti non si sarebbero potute permettere l’intervento .

Spirito di servizio, capacità di adattamento e grande umanità sono le caratteristiche che bisogna avere per svolgere tali attività.

Non mancano, inoltre, altre iniziative collaterali quale la visita alle scuole ove grazie al contributo di benefattori insieme alla collega ginecologa Lia Puggioni, sono stati donati contributi per sostenere l’alfabetizzazione dei giovani.

L’attività svolta è sicuramente una goccia d’acqua ma che può far fiorire un deserto