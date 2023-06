Possibile interruzione idrica a Borgata Aurelia per un guasto in riparazione

CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, nel Comune di Civitavecchia, che ha causato una riduzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia”, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nella zona di Borgata Aurelia e aree limitrofe.

Acea Ato2 si è immediatamente attivata per la risoluzione della problematica e il rientro alle normali condizioni di flusso idrico è previsto per la tarda serata di oggi 6 giugno 2023, salvo imprevisti.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in piazza Antonio Vivaldi e in viale Gioacchino Rossini angolo via Guido d’Arezzo.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare lo stesso numero verde o visitare il sito internet www.gruppoacea.it