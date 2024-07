Phase out TVN, Mari: “Enel ha ancora interesse a investire sul territorio?”

LAZIO – Si è riunita in audizione la XI Commissione consiliare permanente “Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione”, presieduta da Enrico Tiero (Fd’I); tema dell’audizione: “Problematiche legate alla dismissione definitiva della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord. Determinazioni”.

Da tutti i presenti è stata espressa profonda preoccupazione per il futuro economico del settore energetico che, per decenni, ha rappresentato un asset strategico per lo sviluppo del territorio. Le proposte avanzate dal colosso energetico Enel sono state giudicate abbastanza vaghe, suscitando interrogativi sul reale impegno dell’azienda nei confronti del territorio.

Da parte mia ho ribadito quanto espresso in altri tavoli istituzionali: da Enel ci aspettiamo progetti concreti e un timing preciso della dismissione (come, quando, cosa), garanzie sui livelli occupazionali e sul futuro delle commesse in essere con le imprese locali. Ho chiesto inoltre che il percorso venga monitorato passo passo da tutti gli attori coinvolti nel processo di transizione, a cominciare dal Comune e dalla Regione.

Durante l’audizione, ho anche sottolineato l’importanza della formazione e della riqualificazione dei lavoratori attualmente impiegati presso la centrale e sollevato la questione del coinvolgimento attivo di Enel nel processo di transizione, sottolineando che l’azienda non può limitarsi a fare scouting per trovare imprese disposte a investire a Civitavecchia, ma deve impegnarsi direttamente, in prima persona. Ho chiesto inoltre una maggiore chiarezza e compatibilità con le esigenze del porto relativamente ai progetti palesati da Enel che prevedono l’utilizzo delle banchine portuali.

La Commissione continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della situazione, con l’obiettivo di garantire un futuro sostenibile e prospero per Civitavecchia e il suo territorio.

Ringrazio la vicepresidente Roberta Angelilli per l’approccio collaborativo e inclusivo con cui si sta portando avanti, per la Regione, i lavori del tavolo istituzionale e la collega Marietta Tidei per lo spirito di collaborazione fondamentale per affrontare insieme, senza distinzione di colore politico, le sfide future del Lazio nord”. Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Emanuela MARI