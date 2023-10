Phase out, l’Assessore Serpa: “Al lavoro sul documento unitario del territorio”

CIVITAVECCHIA – “Un documento programmatico del territorio, che verrà fatto proprio dalla Regione Lazio e presentato ufficialmente come piattaforma di proposta al Governo nazionale. Questo quanto stabilito dalla riunione che si è tenuta oggi sul futuro del polo energetico di Civitavecchia. L’aula Calamatta di Palazzo del Pincio ha ospitato questa mattina le parti sociali (associazioni datoriali e organizzazioni sindacali) convocate dal Comune, che era rappresentato dal Sindaco Ernesto Tedesco, dal Vicesindaco Manuel Magliani, dall’Assessore Francesco Serpa e dalla consigliera delegata Barbara La Rosa, mentre per l’Autorità di Sistema Portuale era presente il presidente Pino Musolino.

Commenta l’Assessore Serpa: “con la delegata La Rosa siamo al lavoro per raccogliere le proposte, condividerle tra noi per farne poi una sintesi e investire la Regione Lazio delle richieste unitarie del territorio. La stessa Regione se ne farà poi portavoce col Governo”.

Un nuovo incontro sarà pertanto convocato a giorni “per poter redigere” conclude Serpa “il documento unico entro le prossime due settimane”.