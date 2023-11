Pagamento utenze domestiche energia elettrica, pronti gli elenchi degli ammessi

CIVITAVECCHIA – L’assessore ai Servizi Sociali Deborah Zacchei comunica che sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi all’aiuto economico “una tantum” in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 25mila euro del Distretto sociosanitario Roma 4.1 (Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere) per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. «Siamo lieti di annunciare che gli elenchi sono pronti» ha dichiarato l’assessore Zacchei, «e ricordiamo che il contributo è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia che hanno afflitto i cittadini negli ultimi tempi».

Gli elenchi saranno consultabili nei siti istituzionali dei Comuni del Distretto