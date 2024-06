Lettera aperta di Peppe Sini a Biden “Restituisca la libertà a Leonard Peltier”

VITERBO – Da Peppe Sini Direttore responsabile del Centro di ricerca per la pace e i diritti umani di Viterbo riceviamo e pubblichiamo

Una lettera aperta al Presidente statunitense Biden: restituisca la libertà a Leonard Peltier

Egregio Presidente Biden,

che il suo soggiorno in Italia sia felice.

Che le ispiri buoni pensieri e buone azioni.

*

E un’azione che lei puo’ compiere e’ lungamente attesa, da quasi mezzo secolo e’ attesa.

La grazia presidenziale che restituisca la liberta’ a Leonard Peltier, l’illustre attivista nativo americano da 48 anni detenuto per un delitto che non ha commesso.

La grazia presidenziale che restituisca la liberta’ a Leonard Peltier, un uomo generoso e coraggioso ormai anziano ed affetto da plurime gravi patologie che non possono essere curate in carcere.

La grazia presidenziale che restituisca la liberta’ a Leonard Peltier, un uomo che ha dedicato la sua intera vita all’impegno in difesa del suo popolo e di tutti i popoli oppressi, all’impegno in difesa dei diritti umani di tutti gli esseri umani, all’impegno in difesa di quest’unico mondo vivente di cui tutte e tutti siamo parte e dobbiamo essere custodi.

*

Egregio Presidente Biden,

restituisca la liberta’ a Leonard Peltier.

Voglia gradire distinti saluti,

Peppe Sini

responsabile del “Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera” di Viterbo

Viterbo, 14 giugno 2024