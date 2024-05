La palestra di Campo dell’Oro sarà intitolata a Claudia Sacco

CIVITAVECCHIA – Uno spazio di vita, salute e formazione che viene intitolato alla memoria di Claudia Sacco. Si terrà venerdì 31 maggio alle ore 11.00, l’inaugurazione della targa nella palestra della scuola “Renato Posata” a Campo dell’Oro. Verrà così onorata la memoria di Claudia Sacco, giovane civitavecchiese cresciuta sportivamente proprio nella palestra che sarà intitolata a suo nome.

Insieme al Sindaco Ernesto Tedesco e ad altre autorità comunali, saranno presenti all’evento i rappresentanti dell’associazione fondata in sua memoria, In the Clauds (che si occupa di prevenzione del tumore al seno nelle giovani donne) oltre alla famiglia e agli amici di Claudia.