Interventi a Corso Marconi (Portici), al Mercato centrale e nel quartiere di San Gordiano

CIVITAVECCHIA – Nuova accurata pulizia con sanificazione della pavimentazione dei portici di Corso Marconi nella giornata di lunedì. Come noto, oltre alle normali attività già svolte e per intervenire con maggior prontezza ed efficacia, CSP srl e Comune hanno potenziato il servizio di pulizia del centro storico, con operatori e mezzi impegnati a garantire maggior decoro delle frequentatissime aree. In particolare, gli operatori si avvalgono dell’uso di macchine lavapavimenti e dell’innovativo aspiratore di rifiuti “Glutton”, il macchinario elettrico di ultima generazione che permette di aspirare e raccogliere anche i rifiuti intrappolati nelle griglie e negli interstizi per combattere il fenomeno del littering, ossia l’inquinamento dei piccoli rifiuti.

Proseguono anche gli interventi di pulizia straordinaria del mercato di Piazza Regina Margherita, oltre alle consuete operazioni di pulizia quotidiana del mercato centrale. Si tratta di un’azione continuativa di pulizia del mercato volta a migliorare ulteriormente le condizioni igieniche in un’area così delicata e frequentata di Civitavecchia, contribuendo così a mantenere il mercato e le aree circostanti più pulite e salubri.

Pulizia straordinaria anche in periferia, nel quartiere di San Gordiano. Gli operatori della squadra addetta allo spazzamento sono intervenuti, tra gli altri, in Via dei Platani, Viale Giulio Bianconi, in Via delle Gardenie, in Via delle Azalee, Via delle Verbene e Via Monsignor Giuseppe Papacchini compresa l’area parcheggio del vicino supermercato. A seguire si proseguirà per altre vie e strade della città, non solo in centro storico, ma anche nelle periferie.

Attenzione puntata al decoro e alla sicurezza dove, oltre allo spazzamento ordinario giornaliero, si interverrà con nuove misure intensive per migliorare in maniera costante la pulizia della città

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl