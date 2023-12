Interruzione flusso idrico per manutenzione nei pressi del sito “Filtri Aurelia”

CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, essendo stata riscontrata una copiosa perdita sul tratto Tarquinia-Civitavecchia, nel terreno confinante con il sito “Filtri Aurelia” a Civitavecchia (RM), che sta determinando un’importante riduzione della portata idrica addotta, lunedì 18 dicembre 2023 (compatibilmente con le condizioni atmosferiche) verrà interrotto il flusso idrico dalle ore 7.00 per consentire al personale consortile di effettuare le necessarie attività per la risoluzione della problematica.

Interessate all’interruzione saranno le seguenti strade/zone: Borgata Aurelia; via Aurelia Nord e La Scaglia; Pantano e Sant’Agostino; Area Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa); Ponton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo. Salvo imprevisti, l’intervento dovrebbero ultimarsi nella stessa mattinata.

Per ogni informazione si può chiamare il numero verde 800.130.335 o visitare il sito www.gruppo.acea.it.