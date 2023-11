Interruzione flusso idrico del 06/11/2023 presso il Comune di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, per eseguire lavori urgenti sulla rete idrica nel tratto Tarquinia-Civitavecchia, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia il giorno 06 novembre 2023 fino alle ore 23:00. Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Gioacchino Rossini angolo via Guido D’Arezzo (Borgata Aurelia) e a piazza Antonio Vivaldi. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Per ogni informazione e per segnalare eventuali esigenze particolari è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.