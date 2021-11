Grande successo della manifestazione Milan Games Week

Lo scorso weekend si è svolta a Milano la celebre manifestazione Milan Games Week, che ha richiamato migliaia di persone, soprattutto giovani, da tutta Italia. Un settore in forte espansione e seguitissimo, per questo abbiamo chiesto a due streamers emergenti, Simone De Santis e Martina Guarino, un riassunto dell’evento:

“La Milan Games Week è la più importante fiera italiana dedicata al mondo dei videogiochi, che quest’anno in edizione speciale, ha integrato le sue radici con Cartoomics, altrettanto nota manifestazione che concerne l’intero regno dei fumetti. Il 12-13-14 Novembre, la classica e ormai nota location di Milano Rho Fiera, ha ospitato l’attesissimo salone che ha accolto decine di migliaia di appassionati. Tre padiglioni, divisi rispettivamente in Videogiochi, Fumetti-Manga,cibo e stand di ogni genere, hanno fatto da padroni a questa spettacolare fusione che ha visto unire le maggiori passioni dei cosiddetti “nerd” delle ultime generazioni. Nel settore Cartoomics migliaia di persone sono state accompagnate attraverso un percorso che seguiva il viaggio nel tempo con lo spazio dedicato interamente al film cult “Back To The Future” rappresentato dall’unica e inimitabile DeLorean, iconica auto della saga; oppure attraverso la zona invasa dagli zombie, gestita dall’inconfondibile squadra della “Umbrella Corporation”, nota dall’intramontabile videogame “Resident Evil” in onore dell’uscita dell’ultimo film “Resident Evil: Welcome to Racoon City”. Non da meno l’immensa area dominata da un “All Terrain Scout Transport (AT-ST)” dedicata all’ambientazione straordinaria e ai personaggi di “Star Wars”. A fare da cornice alle decine di stand dedicati a videogiochi, fumetti, manga, action figure, carte da gioco, serie tv, film, funko-pop e chi più ne ha più ne metta, c’erano i chioschi relativi ai cibi tipici dei manga giapponesi come il Ramen, a base di spaghetti di frumento serviti in brodo di carne e/o pesce; i Takoyaki preparati con una pastella fatta con una speciale farina di grano con all’interno un pezzo di polpo ed altri condimenti; oppure gli Onigiri, polpette di riso con una forma triangolare farcite con vari ripieni e decorate con alga nori, per ogni tipo di palato. Nonostante la varietà presente all’interno della fiera, il cuore pulsante della Milan Games Week è stato il padiglione dedicato solo ed unicamente al Gaming con un’intera superficie che racchiudeva l’ormai celebre sponsor “Game Stop”, dove, non solo grazie al volantino con un QR CODE era possibile scaricare il catalogo d’acquisti messo a disposizione esclusivamente per la fiera con offerte dedicate, ma erano messe a disposizione decine di postazioni per giocare con le console di ultima generazione. Hanno accompagnato Game Stop, altri celebri sponsor famosi ormai nel mondo del gaming come lo stand Monster, che per l’intera durata della MGW ha ospitato il volto della categoria in Italia, ambassador di Vodafone It e atleta Adidas, componente di una delle organizzazioni di Esports più conosciute al mondo, i Fnatic, Giorgio Calandrelli – Pow3r, per non parlare dello stand di Lino Sonego, produttore di poltrone per le sale cinematografiche di altissima qualità e sedie da gaming, che ha accolto un altro volto conosciuto nel mondo del web, Il Masseo, streamer e reactor di ogni tipo di contenuto. Ultimo ma non per importanza, l’immenso palco dedicato agli Esports, cresciuti esponenzialmente in Italia negli ultimi anni, rimanendo sempre qualche passo indietro rispetto ad altri paesi Europei; nonostante ciò Intel Esports Show ha permesso all’interno del padiglione, lo svolgimento di notevoli competizioni, con PG Nationals con le Winter Finals di Rainbow Six Siege, dove si sono affrontati i team dei Mkers contro i Macko con questi ultimi vincitori e dominatori di 3 games su 4 disputati; oppure la Gillette Bomber Cup Edizione Bomber & King dedicata a Fortnite e l’Italian Rocket Championship di Rocket League. Grandissimo anche il successo del palco di Radio 105 che ha aperto la fiera con Diletta Leotta e Daniele Battaglia e chiuso, nell’ultima giornata, dall’indimenticabile concerto di Giorgio Vanni con le più famose sigle dei cartoni animati di sempre. Un ritorno col botto quello della Milan Games Week & Cartoomics, dopo le dure restrizioni dovute al Covid-19, ha fatto sì che migliaia di appassionati, armati di GreenPass e mascherine, di ogni età e provenienza, potessero immergersi nelle loro passioni e anche noi, una volta entrati, siamo tornati bambini.”