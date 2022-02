Cure domiciliari, il Consiglio di Stato boccia la sentenza del Tar. Grimaldi: decisione politica, scendiamo in campo

” Il Consiglio di Stato ha deciso di bocciare definitivamente la sentenza con la quale il Tar, con cognizione, aveva annullato le linee guida per la cura domiciliare del Covid19. Una decisione politica, drammaticamente politica, che ovviamente non ci ha sorpreso, ma che rappresenta l’immobilismo di un sistema che pur di proteggere i propri interessi di parte, sceglie di ignorare l’evidenza.

Per questa ragione Ucdl, associazione per l’Unione, i diritti e le Libertà, nata dai cittadini per il sostegno ai medici delle Cure Domiciliari Precoci, oggi si trasforma in movimento politico. Se la democrazia ha ancora un valore e un senso in questo paese, è venuto il momento di dimostrarlo, con la volontà di cambiare le cose, per rispetto a quanto abbiamo sopportato in questi due anni e perché la politica torni ad essere per prima cosa un servizio al cittadino.

Il movimento sarà presentato alla stampa il giorno 22 febbraio a Roma, palazzo Montecitorio, in via della Missione 4 alle ore 11 “

Il Presidente, Avvocato Erich Grimaldi