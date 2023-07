Civitavecchia, prorogato il bando per la concessione di biciclette a pedalata assistita

CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale di Civitavecchia informa la cittadinanza che è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per la concessione in comodato d’uso gratuito di 90 biciclette a pedalata assistita. Destinatari dell’avviso sono enti pubblici o enti del Terzo Settore e personale di servizio. Il nuovo termine scadrà alle ore 13:00 del 21 luglio 2023.

Ricordiamo che la domanda di partecipazione deve essere inviata all’indirizzo PEC comune.civitavecchia@legalmail.it specificando nell’oggetto “Domanda per la concessione in comodato d’uso gratuito di bicilette a pedalata assistita“. In alternativa, può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale di piazzale P. Guglielmotti 7, nel seguenti orari: martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, previo appuntamento da richiedere telefonicamente ai seguenti numeri: 0766-590241 – 0766-590242 – 0766 – 590022.

Tutte le informazioni sui requisiti richiesti e il modulo da compilare per la domanda sono disponibili nella pagina “Avvisi pubblici” sul sito www.comune.civitavecchia.rm.it