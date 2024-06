Civitavecchia. Evento a sostegno di Gazzella Onlus per la popolazione palestinese

CIVITAVECCHIA – Si svolgerà domenica 16 giugno 2024 dalle ore 19.00 presso Re-cycle e Mood Food & Drink in via Monte Grappa a Civitavecchia un evento a sostegno dell’Associazione Gazzella Onlus. L’evento, con e grazie alla partecipazione dei Pensacola Acoustic Duo che si esibiranno in un live set, darà l’occasione di raccogliere fondi da destinare all’associazione per la popolazione palestinese. GAZZELLA ONLUS è un’associazione, senza fini di lucro, che si occupa da anni di adozioni a distanza, assistenza e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra nel territorio di Gaza. Ascolterai musica dal vivo, bevendo qualcosa e contribuendo con un’offerta libera al sostegno della popolazione palestinese