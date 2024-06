Civitavecchia. Elezioni: istruzioni e numeri

CIVITAVECCHIA – Anche Civitavecchia va al voto per le elezioni Europee, cui si aggiunge la tornata per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale.

Gli aventi diritto al voto in città iscritti per le Elezioni Europee sono 42.486, di cui 20.261 maschi e 22.225 femmine.

Gli aventi diritto al voto alle Elezioni Comunali sono 43.653 di cui 20.859 maschi e 22.794 femmine

Ufficio ai servizi demografici del Comune resterà sempre aperto durante le operazioni di voto, sia sabato che domenica dalle 7 fino alle 23 per rilascio tessere, duplicati o altre informazioni.