Bioplastica compostabile, campagna informativa promossa da ANCI-Biorepack in collaborazione con Comune Civitavecchia e CSP

CIVITAVECCHIA – Si è svolta la conferenza stampa “Non fermarsi all’apparenza, fa la differenza: ricicla la bioplastica compostabile con l’umido organico”, progetto promosso da ANCI-Biorepack, in collaborazione con Comune di Civitavecchia e Civitavecchia Servizi Pubblici srl (tra i vincitori del Bando di Comunicazione 2023) che punta a diffondere presso tutti i cittadini la conoscenza dei materiali in bioplastica compostabile certificati ed a promuovere una corretta modalità di utilizzo, di conferimento e di gestione del fine vita. All’incontro con la stampa erano presenti il direttore generale di Biorepack, dott. Carmine Pagnozzi, il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente, Avv. Manuel Magliani, e per Civitavecchia Servizi Pubblici srl, il Presidente Avv. Fabrizio Lungarini, il consigliere di amministrazione, Avv. Matteo Mormino ed il direttore generale, dott. Daniele Pistola.

Il progetto prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini allo scopo di promuovere il corretto riconoscimento ed il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile. La mission è quella di aumentare la qualità e la quantità dei rifiuti organici e dei materiali compostabili da inviare agli impianti di trattamento, con un interesse collettivo: riportare ai terreni, attraverso il compost, la sostanza organica di cui necessitano che permette di mantenere le rese agricole e contrastare siccità e degrado dei suoli. Per questo è fondamentale avere cittadini ben informati su come si fa una corretta raccolta dell’umido e come si riconoscono gli imballaggi in bioplastica compostabile che devono essere conferiti insieme ad esso. Proprio in questi giorni, Biorepack sta diffondendo sui principali canali televisivi lo spot pubblicitario “I buttadentro”, firmato Connexia, il brand di marketing e comunicazione di Retex, che nasce proprio per celebrare l’importanza di fare una raccolta dell’umido più pura possibile. Il bidoncino dell’organico diventa allora un posto così esclusivo che è importantissimo selezionare attentamente cosa può entrarvi e cosa no. Ecco perché i protagonisti della creatività sono due buttafuori – o meglio – due buttadentro, pronti a sorvegliare l’ingresso del bidoncino e a farvi entrare solo ciò che è adatto a trasformarsi in compost, come gli avanzi di cucina e gli imballaggi in bioplastica compostabile certificati.

L’iniziativa prevede anche un percorso formativo interattivo digitale denominato “Educational Goal 2023/2024” rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte di quattro scuole primarie cittadine, che pone l’attenzione sul tema della sostenibilità. L’iniziativa, ideata da Officine Sostenibili srl che prenderà il via nel mese di Ottobre 2023, prevede diverse attività, tra cui la quarta edizione del Contest nazionale “Ecopagella”, volto a promuovere comportamenti virtuosi e sostenibili sia da parte dei più giovani che da parte delle famiglie, verso cui le giovani generazioni veicolano i messaggi acquisiti. Gli alunni saranno impegnati in un gioco didattico online e potranno svolgere il percorso formativo in classe o a casa, in compagnia dei propri genitori e parenti, svolgendo quindi un’azione virale di sensibilizzazione rispetto ai temi del riciclo. Previsti infine spettacoli teatrali online (tramite piattaforma educational goal) e talk show live con i registi e gli esperti di “Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro-Weec Network”. Al termine del contest saranno estratti i premi tra le classi partecipanti: una visita presso Oasi WWF o Legambiente, zaini, giochi da tavolo e abbonamenti a riviste che trattano di ecologia e sostenibilità