Ass. Orme di Persefone, sabato 16 visita guidata e distribuzione Mappe al Cimitero Monumentale di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – “L’Associazione culturale Orme di Persefone – nata per la cura e la tutela del Cimitero di Via Aurelia – invita la cittadinanza a partecipare numerosa alla visita guidata che si terrà sabato 16 novembre dalle ore 14:30 presso il vecchio Cimitero di via Aurelia.

La visita sarà l’occasione con cui Orme di Persefone presenterà e comincerà a distribuire ufficialmente la Mappa “Cimitero Monumentale di Civitavecchia”, un progetto che è stato abbracciato e reso possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

La visita, guidata dalla Dott.ssa Barbara Gianvincenzi dell’Agenzia Vlogging Tour, è gratuita, durerà circa un’ora e mezza e non ha bisogno di prenotazione.”