“Ability Drive Città di Civitavecchia” modifiche alla viabilità e alla sosta

CIVITAVECCHIA – In occasione del grande evento sportivo “Ability Drive Città di Civitavecchia”, che si svolgerà domenica prossima, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento la Prefettura di Roma e il Corpo di Polizia Locale hanno comunicato alcuni cambiamenti provvisori alla viabilità e nell’utilizzo delle aree di sosta. Per questo, domenica 8 ottobre 2023 dalle 10:00 alle 18:00 sarà temporaneamente sospeso il traffico veicolare lungo il tratto dal km 0+900 al km 4+200 della Strada Provinciale Sassicari. «In ciascun punto del percorso» si legge nell’Ordinanza, «la sospensione temporanea della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “Inizio gara” fino a quello con il cartello mobile di “Fine gara”».

Durante il periodo di sospensione temporanea è vietato a tutti i veicoli di transitare o immettersi nel percorso di gara e nessuno potrà attraversare la strada. Tutti sono invitati a rispettare le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

È altresì predisposta per tutte le categorie di veicoli la sosta vietata temporanea sulla S.P. Sassicari: lato destro (direzione mare-monte) nel tratto compreso tra le intersezioni di via Terme di Traiano e la S.P. Braccianese Claudia; lato sinistro (direzione mare-monte) nel tratto compreso tra le intersezioni di via Moneta e la S.P. Braccianese Claudia. I veicoli lasciati in sosta saranno rimossi.