Vertenza portuale, l’Assessore Alessi incontra i sindacati

In data odierna l’Assessore al lavoro del Comune di Civitavecchia Pietro Alessi ha incontrato le OO.SS CGIL-CISL-UIL, UGL,USB di categoria in relazione ad una vertenza aperta in ambito portuale, che vede coinvolti 26 lavoratori per i quali si è avviata una procedura sindacale che potrebbe condurre come esito finale al licenziamento.

L’Assessore ha espresso, anche a nome dell’Amministrazione, la preoccupazione e la vicinanza per il comprensibile stato d’ansia che, in forza della situazione, pervade i lavoratori interessati e le loro famiglie.