VEPA Santa Marinella, Rosa: ” Il regolamento è in linea con la legislazione nazionale”

SANTA MARINELLA – “Il nuovo regolamento per l’installazione delle vetrate panoramiche VEPA, approvato dal consiglio comunale di Santa Marinella non va assolutamente in contrasto ma è in linea con le legislazione nazionale. E’ palese che il segretario della Lega deve aver letto il regolamento in forma superficiale e non approfondita o comunque non ne ha compresi i contenuti non essendo lui né un tecnico, né un esperto di urbanistica o magari è anche stato mal consigliato nel redigere il contenuto della sua critica.

A questo punto mi sento costretto a intervenire a riguardo e a precisare e ricordare allo stesso che le stesse vetrate si possono già installare in edilizia libera con il D.L. 115/2022 c.d.“decreto aiuti bis”convertito dalla L. 21/9/2022 n. 142 già dal 2022 pertanto il Regolamento Comunale recepisce tale articolo cosi come anticipando l’entrata in vigore del D.L. 29 maggio 2024 n. 69 e di conseguenza regolamenta l’installazione delle stesse sul territorio comunale, considerate le valenze storiche ed architettoniche presenti nel nostro territorio. Quindi lo stesso valorizza e tutela l’aspetto architettonico degli immobili nel loro complesso ,evitando interventi privi di ogni valenza architettonica nel complesso.

Il regolamento, come già in precedenza spiegato ,ma forse non recepito dall’esponente politico, è uno strumento di tutela e supporto per il cittadino proprio perché puntualmente chiarisce ogni casistica in cui è possibile l’installazione o in cui non è permessa. Questo per evitare che il cittadino possa cadere in errore ed avere di conseguenza, una volta installate le cosiddette VEPA, problematiche di completa legittimità dell’ immobile, in particolare in fase di compravendita immobiliare , o peggio in caso di contenziosi tra vicini o condomini.

Il fatto che il nostro territorio sia sottoposto a vincolo di tutela per circa l’ 80% della superficie comunale, comporta che per le installazione delle VEPA sia necessario ottenere il preventivo parere della soprintendenza ovvero il nulla osta paesaggistico. Tale atto, recepito nel regolamento, è un atto dovuto, cosi come previsto da normativa nazionale nel DPR 31/2017 allegato B, che per le stesse prevede l’ autorizzazione paesaggistica semplificata.

Ricordo ancora al segretario, che i nostri uffici comunali sono a completa disposizione della cittadinanza e pertanto può recarsi nei giorni di ricevimento al pubblico e ricevere qualsiasi supporto nel comprendere meglio il regolamento”. Così la nota del consigliere Alessio Rosa