Usi civici: “Serve una cartografia aggiornata e definitiva”

CIVITAVECCHIA – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa organizzata dal Comitato Usi Civici sull’annosa situazione degli usi civici a Civitavecchia.

Il tema della conferenza ha riguardato due aspetti fondamentali: uno tecnico legato alla necessità di dar vita a una ricognizione corretta degli usi civici sul nostro territorio così da cessare l’esecutività della perizia Monaci; l’altro, prettamente amministrativo sulla gestione da parte dell’Università Agraria delle proprietà collettive, beni pubblici. L’intervento dell‘Architetto Paola Rossi, perito demaniale, ha messo in evidenza come sia la cartografia da lei redatta e approvata nel 2013, che l’attuale cartografia Monaci, siano ormai superate nei fatti anche alla luce delle sentenze 66/2019 e 43/2020 del Commissario agli usi civici.

Come si evince dalla relazione dell’Architetto Rossi, “la perizia Monaci presenta errori nel metodo e nel merito (quantità, confini delle tenute), aumentando di fatto le terre civiche al contrario di quanto annunciato ai media dall’Università Agraria stessa”. Ad oggi quindi, le sentenze, le perizie e i pareri nonché la documentazione disponibile dovrebbero essere la base per una dialettica costruttiva tra i diversi enti coinvolti, soprattutto la Regione Lazio, per trovare, a breve, una soluzione definitiva per i cittadini. La relazione dell’Architetto Paola Rossi, che con grande responsabilità e professionalità, ha messo in evidenza le ormai criticità delle due perizie (Rossi e Monaci) potrebbe essere un tassello fondamentale per la redazione di una cartografia aggiornata e definitiva.

Il secondo punto riguardava la gestione dell’ente di via Baccelli, con cariche sociali decadute da quasi un anno, nuove elezioni che non vengono convocate, un CDA, unico organo esecutivo, dimezzato a 6 membri e un comitato esecutivo composto da 3 persone, una delle quali il presidente, che ha avocato a se i compiti propri del Consiglio d’Amministrazione e quindi la gestione dell’associazione.

Al riguardo, il Sindaco Ernesto Tedesco, presente questa mattina alla conferenza, ha dichiarato di aver presentato un esposto a seguito dell’incontro con i consiglieri dimissionari dell’Università Agraria e sulla base di quanto da loro dichiarato in riferimento alla gestione dell’ente.

Presenti alla conferenza anche i consiglieri comunali Marco Piendibene per il Partito Democratico, Fabiana Attig per La Svolta, Vincenzo Palumbo per Fratelli D’Italia e Pasquale Marino per la Lega, a dimostrazione di un fronte piuttosto eterogeneo e compatto sul tema degli usi civici.

Resta da sapere se Regione e Comune attueranno la volontà di velocizzare tutti gli step per la soluzione definitiva. Il Comitato Usi Civici, composto perlopiù da cittadini, ha svolto un enorme lavoro: ora la parola passa soprattutto alle istituzioni.

