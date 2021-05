Un Centro del Riuso in Zona industriale

CIVITAVECCHIA – “C’è una splendida esperienza che si sta affermando in Zona industriale: si tratta del Centro del Riuso, nato presso il nostro Ecocentro Comunale, su iniziativa degli stessi dipendenti di Civitavecchia Servizi Pubblici”.

Questo quanto dichiara la consigliera comunale Elisa Pepe. “Una bellissima idea – commenta – che si è fatta realtà: qui è infatti possibile esporre i propri oggetti che non servono più, ma in buono stato e funzionanti, per metterli a disposizione di chi potrebbe averne necessità. Una bellissima idea, perché si cestinano meno ingombranti e si soddisfano le esigenze di molti. Soprattutto le associazioni (ma non solo, in questo particolare momento) hanno un punto di riferimento dove poter trovare ciò di cui hanno bisogno. Il consiglio che do è di consultare quotidianamente la pagina Facebook per essere aggiornati sulle occasioni presenti (anche per i più piccolini). Grazie pertanto a chi ha dato via al Centro del Riuso, a chi valorizza la cultura del Riuso e un invito a tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa, promuovendo questa buona pratica”.