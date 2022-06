Torna il Centro estivo “CSP Summer Camp” II edizione

CIVITAVECCHIA – Al via la seconda edizione del “CSP Summer Camp” il centro estivo per bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, organizzato dal Comune di Civitavecchia ed il Servizio di Assistenza Educativo Culturale di CSP srl. Anche quest’anno, infatti, il personale “AEC” di Csp animerà e gestirà il Centro con i propri assistenti educativi che svilupperanno attività ludiche e ricreative a favore dei piccoli ospiti.

L’apertura delle iscrizioni è prevista per il giorno 6 giugno 2022 alle ore 9:00 e terminerà il giorno 16 Giugno 2022 alle ore 12:00. I posti a disposizione sono limitati e saranno assegnati in funzione della graduatoria che sarà definita in applicazione dei criteri previsti dal Bando.

La modulistica completa di tutti i dati richiesti dovrà essere inviata telematicamente all’ufficio protocollo della Società Civitavecchia Servizi Pubblici, al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@civitavecchiaservizipubblici.it .

La modulistica è scaricabile dal sito www.civitavecchiaservizipubblici.it nella sezione “Assistenza Educativo Culturale” e anche dalla Home Page nella sezione “CSP Informa”.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito di CSP e l’ordine sarà predisposto in base al numero del protocollo indicato sulla pratica.