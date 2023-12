Tidei: “Verso l’uscita ufficiale dello stato di dissesto finanziario”

SANTA MARINELLA – “Il 2024 sarà l’anno della svolta, che segnerà la definitiva uscita dal default e l’ avvio grazie ai finanziamenti ottenuti con i bandi del Pnrr di ben 9 cantieri di lavoro per la realizzazione di opere importanti e strategiche sul fronte dell’edilizia scolastica dello sport e della viabilità”. Lo dichiara il sindaco di Santa Marinella che con l’approssimarsi della fine dell’ anno ha voluto fare il punto sulla situazione finanziaria del comune, sul termine dei lavori della commissione ministeriale di liquidazione, che si era insediata a seguito della dichiarazione di default e rilasciare le prime anticipazioni sull’avvio dei prossimi interventi nel settore dei lavori pubblici.

“Dopo anni di grande impegno ci avviamo verso l’uscita ufficiale dello stato di dissesto finanziario che ci ha costretto, da 4 anni ormai anche al versamento di una rata di mutuo di circa 200 mila euro l’anno, per ripianare i debiti ereditati dal passato . Cifra che seguiteremo a pagare per i prossimi 20 anni. Quando, a fine dicembre anche la commissione chiuderà i suoi conti saremo in grado di conoscere, con esattezza quanti sono stati i soggetti o lo società che vantavano crediti nei confronti del comune, antecedenti al 2018 che non hanno voluto transare, ovvero ricevere un saldo immediato del 60 per cento delle fatture. E’ probabile dunque che questa amministrazione debba far fronte ad altri pagamenti, per azzerare tutti i debiti. Questo non ci impedirà di proseguire nell’attuazione dei progetti già approvati secondo un crono programma già stabilito. Nei prossimi giorni partiranno i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palasport, quindi riprenderanno le opere per la costruzione della nuova piscina comunale che erano rimaste momentaneamente ferme per l’ottenimento di ulteriori nulla osta, ora ottenuti. Stesso discorso vale per la messa in sicurezza del Fosso Valle Semplice, altra opera molto attesa che sarà eseguita. La rotta è ormai segnata e seguiteremo a impegnarci perché questo ci ha chiesto il 51 per cento degli elettori che ci hanno dato fiducia per un nostro secondo mandato alla guida di Santa Marinella”