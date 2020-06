Tedesco: “Parco Gagliardini, sanzionare comportamenti inappropriati”

CIVITAVECCHIA – “Abbiamo riaperto da pochi giorni, non senza uno sforzo amministrativo doppio legato alla emergenza Covid-19. Eppure già ci arrivano segnalazioni circa una specie di “assalto” ai giochi per bimbi da parte di chi, bimbo, non lo è più ma deve evidentemente ancora trovare un adeguato livello di maturità. La tolleranza non può che essere zero. Individueremo attraverso le immagini i responsabili e li sanzioneremo come è giusto che sia”. Questo quanto dichiara il sindaco Ernesto Tedesco in merito alle proteste sulle proteste comparse sui social per l’utilizzo improprio dei giochi per bambini del parco “Flavio Gagliardini” alla Marina di Civitavecchia.

(foto di Francesco Pierucci)