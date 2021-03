Tari, l’Assessore Pietroni: “Chiesto il 50% dell’acconto rispetto allo scorso anno”

CIVITAVECCHIA – “Gli uffici e gli assessori sono sempre a disposizione: se al Movimento 5 stelle se ne fossero ricordati ed avessero chiesto informazioni prima di scrivere, avrebbero evitato una brutta figura con il comunicato sulla Tari. Agli attivisti bastava del resto prendere un “bollettino” della Tari e leggerlo, per scoprire che l’Amministrazione comunale ha chiesto il 50% di quanto chiesto in questo periodo, un anno fa, a famiglie, imprese ed utenze in generale. Acconto che è peraltro distribuito su tre scadenze (aprile, giugno e settembre)”.

Questo quanto dichiara l’Assessore alle Finanze Norberta Pietroni, in risposta alle critiche ricevute dagli attivisti del M5S.

“Siamo del resto in presenza – prosegue l’Assessore – di una prassi consolidata in tutte le Amministrazioni comunali, laddove il bilancio non è stato approvato, anche se come detto si tratta al momento solo del 50% di quanto richiesto lo scorso anno. Ne approfitto per confermare anche che, una volta definite le nuove tariffe 2021, a settembre invieremo il Saldo definitivo comprensivo dello sconto Covid (circa 900mila euro) per le aziende”.