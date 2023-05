Stadio Fattori, gruppo consiliare M5S: “Ritardi imbarazzanti”

CIVITAVECCHIA – “Un finanziamento da 3,5 milioni di euro da noi reperito a maggio 2019 e uno stadio Fattori ancora ben lontano dalla riapertura. Bastano questi due dati per rendere evidente l’immobilismo che la continua girandola di poltrone causa alla città di Civitavecchia e ai suoi abitanti.

Nei giorni scorsi infatti i quotidiani locali, contattati da nostri concittadini, hanno fatto il punto sulla situazione dello stadio Fattori i cui lavori sembrano essere fermi e con l’assessore uscente D’Ottavio evidentemente troppo impegnato a provare a salvare la sua poltrona piuttosto che a comunicare ai cittadini cosa stia accadendo.

D’altronde trasparenza e comunicazione non sono mai stati un punto di forza dell’attuale Giunta.

Lo stadio è una delle tante opere incompiute di questa maggioranza: sono arrivati con il finanziamento già pronto nel cassetto per essere speso ma fra una revoca e l’altra si è perso un enorme quantitativo di tempo, a danno dello sport locale. L’annuncite che li contraddistingue li ha già fatti sbilanciare in più di un’occasione, sempre a vuoto.

Ora però non è più tempo di proclami: la città merita il suo stadio da calcio e l’amministrazione si deve assolutamente adoperare affinchè i lavori terminino al più presto.”

Gruppo consiliare M5S