Sfiducia Tidei, Angeletti protocolla richiesta di annullamento della seduta di consiglio

SANTA MARINELLA – “Il consigliere comunale Roberto Angeletti (Lista Fiorelli) ha protocollato oggi al Comune di Santa Marinella una richiesta di annullamento della seduta di consiglio di lunedì scorso, 5 febbraio.

Alla base della richiesta c’è la votazione sulla mozione di sfiducia che i consiglieri comunali di minoranza avevano richiesto a gennaio. Secondo il Testo Unico degli Enti Locali e le norme interne del Comune di Santa Marinella la votazione della mozione di sfiducia deve essere eseguita per appello nominale mentre il presidente Minghella ha acconsentito si svolgesse nella forma dell’alzata di mano.

La richiesta di annullamento è stata inviata al segretario generale del comune, al Presidente del Consiglio comunale, al Prefetto di Roma, ai difensori civici della regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma.

Essendo la richiesta avanzata nella forma dell’incidente per autotutela è necessario attendere la risposta degli organi preposti che potrebbero anche non trovarsi concordi con il consigliere Angeletti, scatenandone il ricorso alla tutela giurisdizionale” questo quanto si apprende dalla nota diffusa dal consigliere Roberto Angeletti