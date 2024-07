Scotto, Civitavecchia 2000: Sostegno alla Revoca dell’Ordinanza, Un Passo Importante per l’Equità nella Comunità

CIVITAVECCHIA – Dall’Associazione Civitavecchia 2000 riceviamo e pubblichiamo

Caro Sindaco Piendibene,

a nome mio e della mia Associazione, Civitavecchia 2000 che rappresento, desidero esprimere il nostro più sincero apprezzamento per la decisione di richiedere la revoca dell’ordinanza n. 441/2020, portando all’emissione dell’ordinanza n. 378/2024 da parte del Comandante della Polizia Locale, Dott. Ivano Berti.

Accogliamo con grande favore questa iniziativa che promuove un principio fondamentale di equità all’interno della nostra comunità. La decisione di far rispettare le stesse regole di parcheggio a tutti, compresi i rappresentanti istituzionali, è un esempio concreto di rispetto delle norme. Tale azione rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel loro impegno a garantire una struttura sociale più giusta e trasparente.

Ringraziamo lei e il Comandante della Polizia Locale per l’attenzione verso queste tematiche e per aver agito prontamente in nome dell’equità. La sua leadership continua a ispirarci e a motivarci nel nostro lavoro quotidiano a favore della comunità.

Cordiali Saluti

Scotto Alessandro