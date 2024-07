Santa Marinella,”Ex Fungo gratis solo per i residenti del Centro: ennesimo disastro di una amministrazione in stato confusionale”

SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Sindaco e la sua giunta hanno varato un’ennesima misura disastrosa che ha scatenato un’ondata di rabbia tra i cittadini.

La decisione è quella di imporre il pagamento ai pendolari, ai residenti delle aree periferiche e ai turisti che si recano in centro, lasciando esenti i privilegiati residenti e operatori commerciali del Centro. Iniziativa che ha suscitato giuste accuse di discriminazione e favoritismo sfacciato.

Questa politica vergognosa continua a creare disparità tra i cittadini: quelli fortunati del centro e i discriminati delle periferie, alimentando ulteriormente divisioni e disagi nella nostra comunità. Chi decide dove inizia e finisce il centro? Con quali criteri arbitrari sono stati tracciati questi confini? E perché chi risiede in altre zone ove persistono stalli blu sotto casa non hanno questa esenzione?

La giunta comunale, guidata da Tidei, ha dimostrato ancora una volta di non essere in grado di proporre soluzioni giuste e inclusive, preferendo un sistema palesemente iniquo e divisivo. Più volte abbiamo richiesto la totale gratuità del parcheggio in questione e l’esenzione ai residenti in tutte le zone, ma le richieste sono state ignorate, dimostrando il totale disinteresse della giunta per le esigenze di tutti i cittadini.

Occorre inibire questi stratagemmi tesi a racimolare qualche spiccio al costo di minare l’unità e la giustizia sociale! Basta prese in giro e decisioni insensate che avvantaggiano pochi privilegiati a discapito della maggioranza.

È ora di dire basta a questa amministrazione incompetente e iniqua!”

Lega Salvini Premier Santa Marinella/ Santa Severa

Io amo Santa Marinella

Sud chiama Nord

Circolo Fratelli D’Italia-Santa Marinella/Santa Severa

Comitato Terre Vive

Lista Civica Fiorelli Sindaco

Forza Italia

Centro studi Aurhelio

Comitato Salvaguardia Territorio e Paesaggio

Comitato Salvaguardia della Costa

Orgoglio Cittadino