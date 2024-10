Santa Marinella, Manuelli (Moderati): “Nessuna crisi nella coalizione”

SANTA MARINELLA – Da Alessio Manuelli, Capogruppo Consiliare Moderati per S. Marinella e S. Severa, riceviamo e pubblichiamo:

“In merito alla notizia circolata in queste ore riguardo il mancato svolgimento di una riunione di maggioranza indetta per la giornata di mercoledì, in qualità di capogruppo consiliare dei Moderati per Santa Marinella e Santa Severa, tengo a fare delle precisazioni.

Non si è paventata alcuna crisi nella coalizione che governa questa Amministrazione Comunale.

Il gruppo civico che rappresento ha chiesto un incontro con il sindaco Tidei per un approfondimento su questioni e temi che necessitano di più attente valutazioni, al fine di affrontare l’incontro previsto e proseguire con gli intenti di programma che saranno oggetto di discussione nella prossima riunione di maggioranza.

Nessun atteggiamento belligerante né segnali di rottura.

Abbiamo deciso di chiedere al Sindaco di posticipare l’incontro per chiarire e delineare alcuni aspetti in vista della più ampia maggioranza che avrebbe unito tutte le forze della coalizione, una posticipazione che avrebbe permesso la presenza anche del nostro consigliere Rosa, ad oggi in convalescenza per un’influenza stagionale.

A chiarimento, vorrei anche sottolineare che mai abbiamo ritenuto inopportuna la nomina a Vicesindaco del collega di maggioranza Amanati e ribadiamo che in merito all’argomento Mencarelli ci siamo sempre posti in una posizione garantista nell’attesa di una risposta dalla prefettura così come prospettato dal Sindaco Tidei pubblicamente in consiglio comunale e durante i nostri continui confronti.

L’intero gruppo continua ad oggi ad avere un chiaro obiettivo: quello di confermare con i fatti la fiducia che gli elettori hanno posto in noi al momento dell’ultima tornata elettorale quando il nostro impegno ha permesso alla coalizione di vincere al primo turno.

Riteniamo che il nostro gruppo stia facendo un ottimo lavoro e stia ottenendo validi risultati confermando l’importanza del nostro gruppo all’interno della maggioranza guidata dal Sindaco Tidei. Prevale per noi un grande senso di responsabilità verso i cittadini, rimaniamo consapevoli che la città ha bisogno oggi di azioni concrete e su questi principi continuiamo il nostro operato”