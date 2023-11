Santa Marinella, Maddaloni: “Strade buie, scarsa segnaletica ma l’unica soluzione è giocare col compasso”

SANTA MARINELLA -Da Giuseppe Maddaloni, Lega Santa Marinella, riceviamo e pubblichiamo:

“Illuminazione scarsa o inesistente ma, per contrastare un traffico degno di un autodromo, il Sindaco e l’Assessore creano minirotatorie insulse. “Affinché la situazione potesse modificarsi, non sono bastate neanche le numerose richieste dei residenti per il

rafforzamento della pubblica illuminazione ed il posizionamento di attraversamenti

pedonali rialzati. Alle richieste, l’Amministrazione Comunale, non ha prestato la minima attenzione necessaria”, afferma Giuseppe Maddaloni – Lega Santa Marinella. “Ricordiamo che il rischio di incidenti, data l’alta velocità raggiunta dalle auto sulle strade cittadine, è altissimo e che non è contrastato, in alcun modo, neanche da dossi artificiali o sistemi di rilevamento. L’unica certezza che si evince dalla vicenda è che la simil rotatoria di Via Etruria non serve a nulla. Inoltre, le roboanti promesse di manutenzione e ripristino, rilasciate dal delegato Amanati in conseguenza delle ripetute segnalazioni sulla scomparsa delle strisce pedonali su tutto il territorio comunale, sono state totalmente disattese. A completare lo scenario, gli stessi cittadini hanno più volte ribadito come non ci sia la minima presenza delle forze dell’ordine”. “Tra le varie soluzioni che potevano essere trovate per migliorare la viabilità- conclude Maddaloni – la situazione di Via Etruria è rimasta invariata e, paradossalmente, la rotatoria ha peggiorato le cose. È ormai chiaro che il Sindaco sia maggiormente interessato a grandi opere pubbliche o fantomatiche inaugurazioni, dimenticandosi dei propri cittadini, della manutenzione e della sicurezza dell’intera città. Per questi motivi chiediamo una soluzione concreta mediante l’attivazione di un progetto di sicurezza stradale per questa arteria importante come per tutte le altre del territorio”