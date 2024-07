Santa Marinella. Eventi estivi, Fantozzi: “Fatto a misura e gusto dell’assessore che lo ha redatto”

SANTA MARINELLA – Da Ilaria Fantozzi, Consigliere Comunale Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo:

“Oggi 11 luglio è finalmente stato condiviso il tanto atteso calendario degli eventi estivi. Leggendolo attentamente si può notare che è stato fatto a misura e a gusto dell’assessore che lo ha redatto.

Indubbiamente tutti eventi di un livello culturale eccellente ma troppo circoscritti ed indirizzati solo ad un certo tipo di pubblico.

In una città turistica come la nostra dove la presenza dei villeggianti è forte e vitale per il territorio, dove i cittadini più giovani sono costretti a migrare nei comuni limitrofi per avere un po’ di spensieratezza e divertimento, sarebbe stato molto interessante e lungimirante inserire eventi indirizzati a tutte le età e magari più variegati. Nessun spazio è stato ritagliato per i e tantissimi cittadini talentuosi che abbiamo la fortuna di avere nella nostra città, che sicuramente potevano essere coinvolti e a cui si poteva dare risalto all’interno dei vari spettacoli.

Infine vorrei ricordare che mentre questa amministrazione ha creato parcheggi ovunque anche nell’orto botanico, tanti anni fa erano aree interamente dedicate ai bambini. I bambini proprio loro a cui non è stato dato molto spazio in questo calendario.

Anche la nostra passeggiata, ormai pericolante, era il fiore all’occhiello delle nostre estati piena di musica e bancarelle ma è tutto un lontano ricordo. Se lo scorso anno gli eventi non si sono fatti, perché a detta del sindaco non vi erano i fondi, ora, dopo un anno, riteniamo giusto avere un cartellone che soddisfi tutti”