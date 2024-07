Santa Marinella, Donne gruppo Noi Moderati: “Il consiglio comunale è il luogo dove si coltivano e difendono i diritti”

SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Consiglio comunale non è soltanto il luogo dove si approvano o respingono le delibere. Il Consiglio comunale, composto da cittadini votati democraticamente e rappresentanti l’intera popolazione di Santa Marinella e Santa Severa, è il luogo in cui si coltivano e difendono i diritti. Tra questi diritti da diffondere, coltivare e difendere ci sono l’uguaglianza di genere e l’accesso alle stesse opportunità di uomini in tutti i settori della società. I diritti delle donne che il Consiglio comunale si deve impegnare a difendere e diffondere comprendono il diritto all’istruzione, al lavoro, e alla partecipazione politica, nonché il diritto alla salute e alla protezione contro la violenza di genere. Sono fondamentali anche il diritto alla parità retributiva e alla non discriminazione. Per questo è importante sottolineare come l’autonomia e la partecipazione attiva delle donne nella vita pubblica e privata debba stare a cuore a chiunque intende partecipare alla vita pubblica di Santa Marinella e rappresentarla. Su questo non si può che essere fermi e intransigenti, non potendosi mettere mai in discussione la tutela di ogni singolo componente”

Le donne del gruppo “Noi Moderati”

Patrizia Ricci, Patrizia Befani consiglieri comunali – Roberta Gaetani vicesindaco