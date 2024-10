Santa Marinella, centrodestra: “Dopo l’autunno arriva l’inverno freddo e piovoso”

SANTA MARINELLA – Dal centrodestra, consiglieri comunali e i coordinatori dei partiti, riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo l’autunno arriva l’inverno e quest’inverno sarà freddo e piovoso. Se la regola del nuovo corso del sindaco pensiero sarà quella del governo delle riunioni di maggioranza con una unanimità bulgara difficilmente, raffreddori permettendo, si riuscirà a comporre una seduta per poter discutere i problemi della Città al di fuori ed in preparazione del consiglio comunale. Consiglio che poi rappresenta il cuore del problema relativo alla stabilità della maggioranza. I numeri, caro Sindaco, serviranno non nelle riunioni teatrino organizzate allo scopo di imbonire i consiglieri terrorizzati ormai dal fatto di sapere bene che non termineranno i cinque anni di governo a cui si erano preparati, ma saranno indispensabili per superare i passaggi obbligatori che la legge assegna al Consiglio comunale che dovrà essere regolarmente costituito e deliberare con le maggioranze prescritte dalla legge. La creatività e la prepotenza che hanno consentito a chi non lo merita più di governare Santa Marinella negli ultimi anni non serviranno a nulla. Le febbri dei consiglieri comunali, a quel punto saranno altre, altissime e non si potranno guarire con le urla e le prepotenze di chi non vuole riconoscere che il suo tempo ormai è terminato e che la sua carriera politica si concluderà in maniera ingloriosa. Le fasce tricolori non si comprano su Amazon ma si ricevono, con i consensi elettorali, direttamente dalle mani del Popolo. Sarebbe utile invece comprare prima possibile, qualche pallottoliere perché la democrazia è fatta di numeri, di presenze, e bisogna cominciare a contarsi da subito, per il bene di Santa Marinella”

I consiglieri comunali di centrodestra

I coordinatori dei partiti

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Noi Moderati

Lista Civica Fiorelli Sindaco