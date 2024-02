Santa Marinella, al via il progetto della mensa con centro cottura a servizio della scuole e del settore sociale

SANTA MARINELLA – “Proseguono senza sosta, e con successo gli interventi di ripristino e ammodernamento nel settore dell’edilizia scolastica e del settore sociale a Santa Marinella.

Tutti i progetti finanziati con il Pnrr, sono stati avviati primo fra tutti quello che per un valore di oltre 350 mila euro prevede la realizzazione di una struttura moderna adibita a mensa presso la Scuola primaria e dell’infanzia Centro. Per questa importante e attesa opera come ha voluto Anticipare anche l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati, è stata già completamente ultimata la procedura di gara tanto che allo stato attuale manca solo la formalità della firma del contratto d’appalto. Si tratta dunque solo dell’ultimo atto propedeutico all’inizio dei lavori da parte della ditta che si è aggiudicato il bando pubblico E’ pertanto ormai solo una questione di giorni.

“Dopo le opere già eseguite nel campo dell’ edilizia scolastica e dell’impiantistica sportiva, un altro tassello importante sarà la realizzazione di una grande mensa di quasi 190 mq con centro cottura che potrà fornire i pasti anche ad altre scuole del territorio. Un importante progetto portato avanti in questi mesi da parte dell’amministrazione comunale che ora potrà finalmente concretizzarsi.

Il progetto prevede la ristrutturazione di un’area che sia capiente e funzionale, come quella collocata in via della Libertà nel cosiddetto “Parco dei Mostri”, ora in stato di completo abbandono e prossimamente riqualificata e valorizzata con una mensa.

“La nostra intenzione è quella di riuscire a fornire pasti in una struttura moderna, che garantisca non solo il servizio alle scuole ma soprattutto al sociale, ovvero alle tante famiglie e persone di fascia più debole che potranno usufruire di pasti a prezzo calmierato”. Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei