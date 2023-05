Roma, De Santis (LCR): ” incomprensibile bocciatura di un emendamento antifascista da parte della maggioranza”

ROMA – “E’ difficile – se non impossibile – comprendere la bocciatura di un mio emendamento al Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni che chiedeva di prevedere l’inassegnabilità di questi beni ai soggetti o gruppi che si richiamino all’ideologia fascista. Una decisione davvero inspiegabile da parte della maggioranza di centro-sinistra.

Ci auguriamo che questa loro manifestazione di volontà – in una giornata in cui c’è stata una proficua collaborazione sul tema del sostegno alle associazioni impegnate a richiedere la reintroduzione del reddito di cittadinanza nel decreto lavoro e nel voto comune alla mozione contro l’occupazione abusiva di Casapound – sia stata figlia di un mero errore di distrazione”

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.