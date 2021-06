Punto Europa, semaforo verde dalla giunta. Tedesco: “Andremo alle fonti delle risorse per finanziare i nostri progetti”

CIVITAVECCHIA – È stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta Tedesco la delibera che avvia alla piena operatività, anche nel Comune di Civitavecchia, del Punto Europa della rete regionale degli Sportelli Europa.

Nei prossimi giorni, infatti, verrà sottoscritto il Protocollo d’Intesa con l’Area Affari Europei della Regione Lazio che consentirà la partecipazione del Comune alle attività di sviluppo definite dal “nuovo orizzonte di progresso socio-economico” nell’ambito delle politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027.

L’approvazione del PNRR da parte della Commissione dell’UE svincolerà a breve l’emissione di ingenti fondi a gestione indiretta (cioè gestiti direttamente dalle Regioni e dai Ministeri) che dovranno essere investiti velocemente nello sviluppo e nel cambiamento delle città nell’ambito di quella che viene definita come la più grande transizione al verde e al digitale del decennio.

Grazie inoltre al sodalizio tra il Comune di Civitavecchia e il DEIM dell’Università della Tuscia, al referente scientifico professor Enrico Maria Mosconi e al referente tecnico ingegner Ilaria Baffo l’Ufficio Europa del Comune potrà avvalersi del supporto formativo alla creazione dei desk per la promozione e divulgazione dei programmi comunitari, l’adesione a iniziative per lo sviluppo di competenze e di una maggiore sensibilità europea, l’informazione e la divulgazione di fondi europei di interesse diretto per la collettività.

Commenta il Sindaco Ernesto Tedesco: “Un ufficio esclusivamente dedicato a bandi, finanziamenti e altre opportunità provenienti dall’Europa era uno dei punti qualificanti del nostro programma elettorale. Nonostante la perdita, per i meritati pensionamenti, di tantissima forza lavoro negli ultimi anni, abbiamo comunque voluto dedicare risorse umane e amministrative per varare il Punto Europa e aprire quindi un canale che potrà far arrivare nuovi e indispensabili fondi alla progettualità messa in piedi dall’Amministrazione”.