Presentati i risultati del Progetto Fishing For Litter: raccolti 25.000 kg di rifiuti in mare.

FIUMICINO – “I risultati presentati oggi nella giornata mondiale degli oceani, sono sicuramente molto soddisfacenti”.

Così il Presidente di Adsp, Pino Musolino, durante la conferenza stampa di stamattina a Fiumicino per presentare i risultati del Progetto “Fishing for litter” per il recupero della plastica in mare. Progetto che in soli due anni ha visto la flotta Pescherecci non solo di Fiumicino ma anche di Civitavecchia raccogliere oltre 25 tonnellate di rifiuti in mare. Presente alla conferenza stampa anche il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

“Si tratta di un progetto molto ben articolato in linea con la nostra vision – ha spiegato Musolino – che coniuga la crescita economica e occupazionale alla tutela ambientale e alle politiche di sviluppo sostenibile che come AdSP stiamo portando avanti nei nostri porti, ponendo in questo caso, particolare attenzione alla pulizia delle acque della regione e alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Un vero esempio di come i porti non debbano più essere concepiti solo come snodi logistici. I porti oggi sono in prima linea nell’innovazione e con azioni sostenibili rappresentano una parte importante di una filiera più lunga dell’economia circolare”.