Porto. Battilocchio: “Non si può perdere tempo, serve sinergia istituzionale e iniezione di liquidità alle imprese”

CIVITAVECCHIA – “Ho ricevuto ed ho molto apprezzato la lettera che Daniele Perello, presidente della Commissione sviluppo portuale del comune di Civitavecchia, mi ha inviato a nome di tutti i componenti di maggioranza e opposizione. Una missiva che specifica in maniera dettagliata non solo le criticità contingenti ma anche le possibili soluzioni alle problematiche portuali attuali e future. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla comune volontà dei consiglieri comunali di mettere in evidenza la fondamentale necessità di concludere alcune grandi opere coma la Civitavecchia Orte, infrastruttura sulla quale ho prodotto numerosi atti parlamentari”.

Lo dichiara il Deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, che aggiunge: “Nelle scorse settimane su input del territorio ho presentato un ordine del giorno proprio relativo allo scalo portuale civitavecchiese impegnando il governo ad agire velocemente vista la peculiarità del territorio e del suo scalo. Sarà mia cura far pervertire la nota della Commissione del comune di Civitavecchia ai miei colleghi Deputati delle Commissioni relative. Ho intenzione, sempre relativamente alla proposta formulata in maniera bipartisan dalla Commissione, di presentare una precisa interrogazione parlamentare al ministro Micheli. Urge una iniezione di liquidità alle imprese per evitare che un problema economico si trasformi in una tragedia sociale. Gli uffici dei servizi sociali dei comuni portuali non potranno mai sostenere il peso dello smantellamento della manodopera e dell’indotto che produce”.

“Mi metto a disposizione per aprire subito un confronto con tutte le rappresentanze istituzionali da tenersi al più presto – conclude Battilocchio – Va tutelato non solo il lavoro attuale ma anche quello svolto nei precedenti decenni per portare il porto di Civitavecchia ai livelli ai quali era prima della crisi Covid. Non possiamo attendere oltre”.