PNRR e turismo sostenibile: a Santa Marinella arrivano 5 nuove colonnine di ricarica

SANTA MARINELLA – In arrivo cinque colonnine di ricarica, finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e destinate a diverse zone strategiche della città.

“Si tratta di un’iniziativa di fondamentale importanza per la città – commenta il sindaco Pietro Tidei – che non solo contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, ma anche ad attrarre un turismo sempre più attento alle tematiche della sostenibilità”.

Il Comune ha, infatti, appena dato il via all’operazione emettendo le cinque autorizzazioni necessarie tramite l’Ufficio Demanio Marittimo e Paesaggistica, dopo aver ricevuto il parere favorevole sia dal punto di vista paesaggistico che archeologico (senza alcuna prescrizione) da parte della Soprintendenza Speciale per il PNNR e della Soprintendente Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Etruria Meridionale Margherita Eichberg.

Dal punto di vista procedurale Il Comune di Santa Marinella, ha stabilito di non avvalersi del silenzio assenso e ha scelto di seguire scrupolosamente la normativa vigente, attendendo il parere espresso della Soprintendenza giunto al termine di un complesso iter burocratico.

Sarà ora Enel X, titolare dei tempi di esecuzione e dei processi, a procedere nella assegnazione e nell’esecuzione dei lavori per le colonnine in via Rucellai, via Volterra, via Etruria, via Saffi e lungomare Guglielmo Marconi).

L’operazione ricompresa in uno dei bandi del PNNR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, non comporta oneri economici da parte dell’Ente e che si aggiunge autonomamente ai progetti che l’Amministrazione sta portando avanti :“E’ un altro passo avanti significativo ed importante verso la transizione energetica – commenta il sindaco Tidei – un tema che attraversa praticamente tutti gli altri progetti del PNNR di questa Amministrazione dedicati alla Povertà, all’Edilizia sociale, alle Strutture scolastiche, All’economia circolare, e alla cittadinanza digitale”

All’ultima verifica di luglio eseguita dall’Amministrazione i progetti citati dal sindaco erano tutti in linea con le date e le scadenze pianificate.

Nel territorio comunale ci sono attualmente 9 centraline di ricarica funzionanti 24 ore su 24, tre a S. Severa, una a via delle Colonie, tre nel tratto centrale tra via Bassanio e Piazza Civitavecchia e altre due più a nord