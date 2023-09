Petrelli, consigliere comunale Lista civica il Buon Governo invita l’amministrazione a partecipare al Progetto OSSIGENO

CIVITAVECCHIA – Dal consigliere comunale Lista civica il Buon Governo Vittorio Petrelli riceviamo e pubblichiamo

OGGETTO: Partecipazione ad un bando regionale per progetti relativi alla piantumazione di nuovi alberi su aree pubbliche o ad uso pubblico come da Determinazione regionale G07500 del 30 maggio 2023.

Pubblicata sul BUR nr.44 del 01 giugno 2023.

A titolo puramente collaborativo lo scrivente Vittorio PETRELLI, consigliere comunale della Lista civica il Buon Governo, con la presente è a segnalare che con la Determina regionale di cui in oggetto è stato aperto uno Sportello per la raccolta della selezione della manifestazioni di interesse di progetti su aree pubbliche finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi nel territorio della Regione Lazio.

Il Progetto denominato OSSIGENO è destinato a vari lotti geografici.

Civitavecchia rientra nel lotto 2, Città metropolitana di Roma Capitale.

E’ un’occasione da non perdere visto che a tutt’oggi il bando è ancora aperto, pochi sono i bandi giunti finora e c’è la possibilità concreta di poter finanziare la piantumazione di nuove aree ma anche tutte quelle aiuole stradali (via Buonarroti o via Leonardo ad esempio) dove alberi che sono stati divelti dalle intemperie o tagliati per pericolo pubblico sono rimaste prive di piantumazione per mancanza di risorse comunali.

Sia gli alberi che le opere necessarie alla piantumazione saranno totalmente a carico della Regione Lazio e non prevedono alcun onere per i beneficiari, ad eccezione della successiva manutenzione.

Un’occasione da non perdere anche in considerazione del nostro Territorio e della attività antropiche operanti. Ricordando che l’Ossigeno è un’ottima misura per contrastare l’inquinamento voglio augurami che i soggetti in indirizzo sappiano approfittare di questa opportunità.

Ribadendo che il termine ultimo di presentazione è il prossimo 31 dicembre si allega il link dell’avviso:

Si manifesta con la presente la massima disponibilità a fornire le informazioni che si rendessero necessarie colgo l’occasione per augurare buon lavoro.

Civitavecchia 28 settembre 2023