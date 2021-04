Per l’Agraria i suoi soci sono poco tecnologici: ecco perché elezioni fissate nel 2022

CIVITAVECCHIA – Come reso noto nei giorni scorsi l’Università Agraria di Civitavecchia ha fissato le elezione per la nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione al 23-24 Ottobre 2022. Esattamente tra un anno e mezzo. La motivazione di questo slittamento di tempo così lunga è logicamente legata alla pandemia da Sars Covid 19 che sembra aver totalmente paralizzato il nostro paese, se non altro ha determinato la paralisi dell’Università Agraria.

Nella delibera n. 29 del 24/04/2021 il CdA dell’Ente evidenzia come, nonostante il Consiglio sia decaduto per decorrenza dei termini nell’Aprile del 2020, la situazione attuale non permetta di indire nuove elezioni prima dell’Autunno 2022. In totale due anni e mezzo dopo lo scadenza con una gestione che si protrae per metà di un nuovo mandato. Totali anni in carica 7 e mezzo, ma non è una partita a carte.

Inutile evidenziare che nel 2021 si terranno elezioni in oltre 1316 comuni in Italia, tra cui Roma e Milano. La differenza tra la possibilità di votare nella capitale e in altre città, e l’impossibilità invece di tenere elezioni per L’Ente di via Guido Baccelli è il “target di destinazione“. Esattamente come si legge nella delibera n. 29 che tra i vari “Considerato poi, che, tanto le attività elettorali quanto quelle pre-elettorali (ad es. campagna elettorale) presuppongono, per il loro efficace e funzionale svolgimento, l’assembramento di più persone che mal si concilia con le disposizioni prudenziali su richiamate, tanto più che, in ragione del target di destinazione, appare difficilmente eseguibile con modalità virtuali“.

Cosa vogliono dire i 6 membri che hanno approvato la delibera? Sicuramente non è intenzione dell’ente offendere nessuno, ma dalla lettura sembra che il target di destinazione, ossia i soci dell’Università Agraria, non abbiano quantomeno dimestichezza con il mondo virtuale. Eppure noi ne abbiamo sentiti alcuni, non la totalità, che ci dicono essere più o meno 1.400; e quelli interpellati ci assicurano non avere problemi con le modalità online soprattutto in periodo di smart working per molti.

La scelta di tale termine, in riferimento ai soci che versano la quota annuale nelle casse dell’UA, appare inappropriata sminuendo le capacità dei singoli. In ogni caso, tenendosi le elezioni a Ottobre 2022, il “target di destinazione”, i soci, hanno tutto il tempo di frequentare corsi di informatica per poter esprimere il proprio voto come democrazia richiede. In ultimo, ma non meno importante: lo Statuto dell’UA stabilisce che “L’elezione del Presidente e dei Consiglieri dell’Università è indetta con atto emesso dal Presidente dell’Università“, perché allora sono state indette con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in violazione a quanto stabilito nello statuto?