Pendolari ed ecocentro, approvati gli ordini del giorno presentati da M5S e PD

CIVITAVECCHIA – Soddisfazione nell’opposizione per l’approvazione di due ordini del giorno presentati dalle minoranze.

Il primo, a firma del Gruppo consiliare de M5S, impegna il sindaco e la giunta a farsi promotori per l’istituzione di un tavolo di confronto al fine di integrare la programmazione degli orari ferroviari della Regione Lazio con delle tratte che considerino le difficoltà che i pendolari incontrano in particolare nei giorni di sabato e festivi. “Difficoltà dovute alla mancanza della linea FL5 – rileva il Gruppo pentastellato – In quei giorni gli unici treni disponibili sono quelli provenienti dalla regione Toscana, proprio quando i croceristi che sbarcano a Civitavecchia si riversano sugli stessi treni. Auspichiamo che anche i Consigli Comunali delle città che sono presenti sulla tratta Civitavecchia – Roma possano approvare lo stesso ordine del giorno e dare ancora più forza alla voce dei pendolari che a tutt’oggi rimane inascoltata. Ringraziamo tutti i consiglieri comunali di Civitavecchia per aver compreso i motivi del nostro atto e per averli condivisi”.

Il secondo invece a firma Partito Democratico, come spiga il Capogruppo Marco Piendibene: “Il Consiglio Comunale odierno ha visto l’approvazione unanime dell’assise sulla proposta di copertura dell’ecocentro presentata con una mozione del Partito Democratico. La nostra iniziativa è stata apprezzata per la sua attenzione alla sostenibilità e all’efficienza nell’utilizzo delle risorse. La copertura dell’ecocentro potrebbe effettivamente aiutare a preservare il materiale da riutilizzare in buono stato, consentendo ai cittadini di accedere al servizio in modo più agevole e agli operatori di lavorare in condizioni più dignitose. Questo è un passo importante nella direzione della gestione sostenibile dei rifiuti e della promozione di pratiche eco-compatibili. Si è anche richiesta una giornata di apertura pomeridiana per agevolare coloro che hanno impegni lavorativi antimeridiani”.