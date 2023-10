PD: ” La nostra città merita un’amministrazione competente e determinata”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Scenari di parchi degni di Villa Borghese, progetti (disegnini) che prefigurano l’area Italcementi simile a Central Park, copiosi finanziamenti sempre favoleggiati ma ancora in divenire, convocazioni congiunte di commissioni consiliari regionali, protocolli d’intesaper lo sviluppo delle programmazioni infrastrutturali sottoscritteda sindaco e ministro… insomma, con l’avvicinarsi della campagna elettorale, ci troviamo nuovamente di fronte a proclami vuoti e privi di contenuti concreti da parte della maggioranza di destra che attualmente governa la nostra città. È innegabile che, nel corso del loro mandato, non abbiano fatto nulla di tangibile per il progresso e lo sviluppo di Civitavecchia.

La mancanza di una visione chiara e di un agire orientato al bene comune ha reso evidente che questa amministrazione ha altre priorità rispetto al destino della nostra comunità. Ciò che dovrebbe essere un’opportunità per costruire un futuro migliore per tutti si è trasformato in un vuoto retorico, senza progetti efficaci o azioni concrete che possano realmente migliorare la qualità della vita dei cittadini.

È questa la vera sfida che noi, Il Partito Democratico di Civitavecchia, abbiamo lanciato nella due giorni di venerdì e sabato scorsi dedicata al programma: ogni territorio ha proprie caratteristiche ed ogni Comune ha diverse potenzialità. La capacità amministrativa sta nel saperle cogliere e nell’orientare le scelte nella giusta direzione.

La città ha vissuto negli anni di tante emergenze che le hanno fatto smarrire una sua identità. Dalla città industriale a quella energetica Civitavecchia ha vissuto una permanente crisi economica, ambientale, sociale che ha allontanato professionalità e competenze, impoverendola sempre più.

Se si vuole crescere e riqualificare il territorio bisogna modificare il paradigma, le basi stesse dello sviluppo e lavorare per costruire un futuro profondamente diverso dal passato e dal presente.

L’incapacità di fornire queste risposte è il motivo per cui riteniamo che anche chi nella passata tornata elettorale scelse di votare per questa amministrazione, oggi sia deluso dalla totale assenza di idee innovative e di una strategia per impegnarsi nelle sfide che Civitavecchia si trova nell’urgenza di affrontare. Ciò dimostra un’incapacità manifesta nell’individuare soluzioni efficaci per problemi come la crescita economica, l’occupazione, la sostenibilità ambientale e il benessere sociale.

La nostra città merita di più. Merita un’amministrazione competente e determinata, che ponga al centro degli obiettivi il benessere della collettività. Noi vogliamo un futuro in cui la partecipazione attiva, la trasparenza e l’impegno sincero siano i pilastri di un’amministrazione votata al progresso e al benessere di tutti.

Insieme, possiamo costruire una Civitavecchia migliore, fondata su valori autentici e azioni concrete”